В Великобритании начали расследование после обнаружения секретных военных документов на свалке. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, документы были найдены среди бытовых отходов недалеко от гарнизона Каттерик в графстве Йоркшир — крупнейшей военной базы британской армии, где служат более 10 тысяч военнослужащих.

Как утверждается, в обнаруженных материалах содержались имена и звания военных, сведения о хранящемся вооружении, графики караулов, информация о нарушениях правил безопасности, а также протоколы действий при тревоге.

Большая часть документов датирована 2018, 2021 и 2023 годами. Они находились в папке с пометкой «министерство обороны».

По информации The Sun, папку обнаружил местный житель в обычном мусорном контейнере на территории центра переработки отходов в Каттерик-Бридж.

После сообщения о находке руководство оборонного ведомства Великобритании начало проверку обстоятельств произошедшего. Официальных выводов о том, каким образом секретные материалы оказались на свалке, пока не представлено.

Ранее Евросоюз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных встречах и сократил объём секретной информации для Будапешта из-за опасений утечек в Москву. В связи с этим ключевые переговоры всё чаще проводят в малых форматах без участия «менее лояльных» стран.