До 15 выросло число дронов, сбитых за день на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о перехвате ещё пяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. По его словам, эти БПЛА были уничтожены силами ПВО Минобороны. В настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий падения обломков.

«Средствами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о сбитии 10 БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, за сутки количество уничтоженных дронов выросло до 15.