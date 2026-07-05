Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 12:40

До 15 выросло число дронов, сбитых за день на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о перехвате ещё пяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. По его словам, эти БПЛА были уничтожены силами ПВО Минобороны. В настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий падения обломков.

«Средствами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о сбитии 10 БПЛА, летевших к Москве. Таким образом, за сутки количество уничтоженных дронов выросло до 15.

ПВО за ночь уничтожила 71 украинский беспилотник над регионами РФ и Чёрным морем
ПВО за ночь уничтожила 71 украинский беспилотник над регионами РФ и Чёрным морем

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar