Водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста в Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На западе Москвы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб велосипедист. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице Василия Бутылева, у дома №14. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории совершил наезд на мужчину, передвигавшегося на велосипеде. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее в Казани произошло другое смертельное ДТП. На улице Залесной мотоцикл после столкновения с легковым автомобилем потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Мотоциклист погиб.
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