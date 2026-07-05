Водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста в Москве

На западе Москвы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб велосипедист. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Василия Бутылева, у дома №14. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории совершил наезд на мужчину, передвигавшегося на велосипеде. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в Казани произошло другое смертельное ДТП. На улице Залесной мотоцикл после столкновения с легковым автомобилем потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Мотоциклист погиб.