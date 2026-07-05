В ЛНР при атаках дронов ВСУ на гражданские авто погиб мужчина

В Луганской Народной Республике зафиксированы атаки беспилотников на гражданские автомобили сразу в пяти муниципалитетах. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения. Об инцидентах сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём канале в «Максе».

По его данным, в городе Кременная беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате чего погиб мужчина. Ещё один БПЛА атаковал машину на участке дороги Счастье — Луганск в районе города Счастье. Водитель получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Кроме того, атакам подверглись транспортные средства в Сватово, Северодонецке и Алчевске: в первом случае пострадал легковой автомобиль, во втором — грузовая машина, в третьем — грузовик.

Ранее в Луганской Народной Республике украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге между Старобельском и Беловодском. В результате удара погиб 50-летний мужчина, ещё один человек получил ранения. Под атаку также попала «Газель», которая занималась развозом продукции маслозавода.