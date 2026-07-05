Футболист Пименов: Сборная Португалии с Роналду выглядит «серенькой»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назвал игру сборной Португалии на чемпионате мира «серенькой», несмотря на присутствие в составе Криштиану Роналду. Мнением о команде он поделился с «Газетой.ru».

Пименов отметил, что подбор исполнителей у португальцев хороший, однако по качеству футбола они пока выглядят весьма посредственно и не производят впечатления. По его мнению, команда может оказаться теневым лидером турнира, но проверку предстоит проходить по крайне непростой турнирной сетке, где нельзя позволить себе долгую раскачку.

«Состав у португальцев хороший, но они пока что серенькие по игре. Не впечатляют. Возможно, это теневые лидеры чемпионата мира. Посмотрим, как они себя покажут, но сетка у них тяжёлая. Нужно включаться сразу», — отметил Пименов.

Уже 6 июля в матче 1/8 финала Португалия встретится с действующими чемпионами Европы испанцами, начало игры в 22:00 по московскому времени. На предыдущей стадии плей-офф испанцы без видимых проблем разгромили Австрию со счётом 3:0 благодаря дублю Микеля Оярсабаля и голу Педро Порро. Португальцы же добыли путёвку в следующий раунд в более упорной борьбе, одолев Хорватию 2:1. Там отличились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, и Гонсалу Рамуш, а у хорватов забил Иван Перишич.

Ранее сестра Криштиану Роналду, певица Катя Авейру заявила, что чемпионат мира 2026 года рискует стать прощальным для её брата в футболке национальной команды. По её утверждению, после завершения мирового первенства легендарный нападающий поставит точку в выступлениях за сборную Португалии. Она сослалась на сведения, полученные из надёжного источника, которые лишь укрепили её уверенность в скором уходе брата из главной команды страны.