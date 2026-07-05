На Кубани самокат вспыхнул во дворе жилого дома и едва не спалил иномарку

В посёлке Плодородный Краснодарского края электросамокат загорелся во дворе жилого дома рядом с припаркованным автомобилем. Благодаря действиям очевидца удалось избежать более серьёзного пожара. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

На Кубани загоревшийся электросамокат едва не спровоцировал пожар во дворе. Видео © Telegram / Краснодар Движение

Электросамокат внезапно вспыхнул, находясь рядом с припаркованной машиной. В этот момент в автомобиле находился мужчина. Он успел среагировать: быстро покинул салон и оттащил горящий самокат подальше от автомобиля, что позволило предотвратить распространение огня. В результате происшествия серьёзных последствий удалось избежать.

Ранее в одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы произошёл пожар из-за загоревшегося на зарядке электросамоката. Возгорание началось в квартире на седьмом этаже дома №12 на Луговом проезде в районе Марьино. Огонь быстро распространился внутри помещения, однако находившимся в квартире мужчине и его маленькой дочери удалось спастись.