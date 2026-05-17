Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 10:14

Вспыхнувший электросамокат на зарядке чуть не убил семью в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

В одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы ночью загорелся электрический самокат, стоявший на зарядке. Пламя охватило квартиру на седьмом этаже дома № 12 на Луговом проезде в районе Марьино, пишет Baza.

В Москве загорелся самокат на зарядке в многоэтажке, пострадали два человека. Видео © Baza

Внутри в момент пожара находились мужчина и его маленькая дочь. Обоим удалось выжить. Прибывшие медики диагностировали у главы семейства ожоги ног, его госпитализировали.

В Москве загорелся самокат на зарядке в многоэтажке, пострадали два человека. Видео © Baza

В Москве загорелся самокат на зарядке в многоэтажке, пострадали два человека. Видео © Baza

Как рассказали очевидцы, пострадавший мужчина успел разбудить всех соседей и вывел их из задымлённого подъезда. Причины возгорания устанавливаются.

Пожар площадью две тысячи «квадратов» охватил ангар в Перми
Пожар площадью две тысячи «квадратов» охватил ангар в Перми

Ранее сообщалось, что в Москве двое подростков на одном электросамокате столкнулись с автомобилем. ДТП произошло на улице Берзарина. Пострадавшие госпитализированы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar