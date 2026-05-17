Вспыхнувший электросамокат на зарядке чуть не убил семью в Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House
В одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы ночью загорелся электрический самокат, стоявший на зарядке. Пламя охватило квартиру на седьмом этаже дома № 12 на Луговом проезде в районе Марьино, пишет Baza.
Внутри в момент пожара находились мужчина и его маленькая дочь. Обоим удалось выжить. Прибывшие медики диагностировали у главы семейства ожоги ног, его госпитализировали.
Как рассказали очевидцы, пострадавший мужчина успел разбудить всех соседей и вывел их из задымлённого подъезда. Причины возгорания устанавливаются.
