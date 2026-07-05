В Запорожской области при повторном ударе дрона ранен спасатель МЧС

В городе Васильевка Запорожской области старший пожарный получил ранение во время тушения дома, подожжённого украинским дроном, после того как противник повторно сбросил боеприпас. Данные о происшествии опубликованы в канале регионального управления МЧС.

Сначала удар беспилотника ВСУ пришёлся по частному жилому строению. На место оперативно прибыл дежурный караул 31-й пожарно-спасательной части, который сумел быстро ликвидировать возгорание на площади 15 квадратных метров.

Однако непосредственно в ходе тушения противник совершил повторную атаку, целенаправленно сбросив взрывное устройство на работавших огнеборцев. В результате пострадал старший пожарный, его доставили в больницу, где сейчас оказывают медицинскую помощь. В ведомстве также уточнили, что осколками был повреждён специальный автомобиль МЧС.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по детскому саду «Барвинок» в Запорожской области. Обстрелу подвергся прифронтовой город Каменка-Днепровская. В результате попадания значительные повреждения получила кровля дошкольного учреждения. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.