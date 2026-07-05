В Польше разразился скандал из-за тайной передачи Киеву ракет для Patriot

Варшава втайне отправила Киеву дефицитные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, а заодно пропустила Украину вперёд в очереди на американских оборонных заводах. Об этом рассказал в соцсети Х вице-спикер сейма Польши от националистической партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

По его словам, решение приняли ещё в марте, не поставив в известность парламент. Босак отметил, что речь идёт о дорогих и труднодоступных боеприпасах, которые Польша закупала у США для своей многоуровневой системы ПВО. Он также подчеркнул, что эту систему обещают создать уже долгие годы, но она до сих пор не достроена.

Информацию частично подтвердил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач. Он сказал журналистам, что передача ракет весной «очень вероятна». Кроме того, Пшидач сообщил, что Польша отдала Украине своё место в очереди на поставку

«Мы уступили свою очередь. По моим сведениям, (польское правительствою., — Прим. Life.ru.) даже уступило очередь на американских заводах. В том смысле, что американцы производят эти ракеты, известно, что есть большая длинная очередь, нужно очень долго ждать, чтобы такие системы были изготовлены. Мы были выше в очереди, украинцы были позади нас, и правительство уступило Украине свое место, так что поляки будут ждать дольше», — сказал он.

Замминистра национальной обороны Цезари Томчик комментировать перечень отправленного оружия отказался. Он лишь отметил, что список поставок закрыт.

Напомним, незадолго до этого в Польше вспыхнул политический скандал из-за подозрений в тайной передаче Киеву дальнобойных ракет Patriot. Обвинения в эфире Kanał Zero выдвинул тот же Кшиштоф Босак, назвав такую отправку скандалом, если она подтвердится. Вице-спикер также призвал сейм принять закон, запрещающий вывоз польского оружия без одобрения парламента