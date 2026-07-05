Четыре кабинки застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором
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На канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, произошла остановка движения — на одной из опор застряли несколько кабинок с пассажирами. По предварительным данным, внутри находились около 11 человек.
Работа переправы была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе наблюдается сильная непогода, сопровождающаяся ураганным ветром, который повалил деревья и повредил крыши зданий.
Канатная дорога проходит через Волгу и действует с 2012 года, выполняя функцию альтернативного вида общественного транспорта между городами, снижая нагрузку на автомобильный мост и сокращая время в пути.
Как позднее сообщили нашим коллегам из «Базы», движение было восстановлено — канатную дорогу запустили вновь, она работает на минимально допустимой скорости.
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