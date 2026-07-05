«Иисус — наш 12-й игрок»: Тысячи мексиканцев идут в собор за победой над Англией

В Мексике перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Англией тысячи людей отправились в кафедральный собор Мехико. Поводом стала традиция молиться младенцу Иисусу в форме национальной сборной. Об этом пишет The New York Times.

Мехико идет в церковь за поддержкой: младенца Иисуса переодели в футбол сборной перед Англией. Видео © Х / Catholic Arena

В храме установили статую младенца Иисуса, одетую в футболку команды. Верующие приходят именно перед игрой, чтобы попросить помощи в воскресенье. Традиция появилась в 1970 году, когда Мексика впервые принимала чемпионат мира. Статую с такой символикой хранили в другой церкви, но в этом году священник посчитал ритуал неуместным и прекратил практику.

После просьб прихожан кафедральный собор восстановил традицию. Статую переодели в форму — по словам священнослужителя, размер подобрали «нулевой», как и у экипировки команды. Перед каждой игрой сборной Мексики статую переодевают в ту форму, которую будет носить национальная команда на матче.

При этом священник отмечает: такие действия — проявление религиозности и попытка не застревать в ритуалах. Он подчеркнул, что вера и спорт в Мексике часто переплетаются, а церковь в стране перенимает местные традиции.

Многие посетители приходят не только помолиться, но и сфотографироваться с «футболистом» Иисусом. Верующие при этом надеются не на «чудо извне», а на то, что команда сделает результат сама, как единое целое.

В ночь на 6 июля сборная Мексики сыграет против Англии в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Встреча пройдёт на легендарной арене «Ацтека». Стартовый свисток прозвучит ровно в 3:00 по московскому времени. В 1/16 финала сборная Мексики победила команду Эквадора со счётом 2:0, а Англия обыграла ДР Конго (2:1).

Ранее сообщалось, что ФИФА скорректировала время начала матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Мексики, сдвинув игру на несколько часов раньше запланированного срока. Англия и Мексика встретятся на стадионе «Ацтека» в Мехико 6 июля в 03:00 по московскому времени.