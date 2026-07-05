В Нижнем Новгороде спасатели эвакуируют 16 человек с остановившейся канатки

В Нижнем Новгороде остановилась канатная дорога, и в кабинках оказались заперты 16 человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Нижнем Новгороде на канатной дороге застряли 16 человек. Видео © Telegram / Нижний Новогород без цензуры

Известно, что спасатели уже начали снимать людей с высоты. Эвакуацией занимаются сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.

Четыре кабинки застряли на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором. Фото © ВК / ТВОЙ БОР

Канатная дорога перекинутая через акваторию Волги, ведёт свою историю с 2012 года. Её запустили не как аттракцион, а как полноценную альтернативу городскому автотранспорту. Главные задачи проекта — разгрузить магистральный автодорожный мост от пробок и предоставить пассажирам скоростной маршрут между двумя берегами, существенно сократив время поездки.

Напомним, ранее сообщалось, что на канатной переправе через Волгу, соединяющей Нижний Новгород с городом Бор, приостановили работу из-за штормового ветра, что привело к застреванию нескольких кабинок с пассажирами на одной из опор. По первоначальным сведениям, внутри оказались заблокированы 11 человек.