Россиянин с разбега протыкал коробки фаллопротезом перед дамами — и сломал его

Мужчина сломал установленный ему четыре месяца назад фаллопротез после того, как решил протыкать им картонные коробки. Об этом рассказал врач уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани в своём аккаунте в соцсети.

Врач рассказао, как его пациент сломал фаллопротез, протыкая им картонные коробки. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mosandrolog

По словам специалиста, речь идёт о его 37-летнем пациенте, которому был установлен трёхкомпонентный имплантат компании Coloplast. Мужчина позвонил доктору и сообщил, что устройство вышло из строя.

Ахвледиани отметил, что пациент решил похвастаться перед двумя девушками крепостью эрекции. Он вывел имплантат на максимальный уровень, а затем с разбега начал протыкать картонные коробки. Девушки, наблюдавшие за этим, не подозревали о гидравлическом устройстве и были поражены. После четырёх удачных попыток на пятый раз цилиндры не выдержали ударной нагрузки, на которую они не рассчитаны.

«Мораль сей басни такова: не делайте так, пожалуйста», — обратился врач к аудитории. Он пояснил, что формально это гарантийный случай, но условия эксплуатации были нарушены.

Доктор добавил, что в этот раз пойдёт навстречу пациенту: замену выполнят по гарантии, а мужчине придётся оплатить только саму операцию. При повторной подобной ситуации специалист будет вынужден сообщить производителю, и тот откажет в гарантии.

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