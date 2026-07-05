Глава NASA признал, что Америка может проиграть лунную гонку

Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что Китай способен опередить США в лунной гонке. По его словам, отправка китайских тайконавтов на Луну — вопрос времени. Айзекман отметил, что ключевой вопрос в том, вернутся ли США на спутник раньше.

«Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США раньше, чем они», — сказал глава НАСА.

При этом он подчеркнул: в мире действительно идёт космическая гонка, а Китай развивается очень быстро. Высадка на спутник, изначально планировавшаяся на 2027 год в рамках Artemis III, перенесена на 2028 год. Это будет миссия Artemis IV.

Ранее Life.ru писал, что NASA анонсировало трёхэтапный план создания базы на Луне к 2032 году. База станет первым постоянным форпостом человечества на естественном спутнике Земли. Её разместят в районе Южного полюса Луны. Там предстоит жить и работать астронавтам программы Artemis.