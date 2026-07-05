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5 июля, 16:29

Глава NASA признал, что Америка может проиграть лунную гонку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что Китай способен опередить США в лунной гонке. По его словам, отправка китайских тайконавтов на Луну — вопрос времени. Айзекман отметил, что ключевой вопрос в том, вернутся ли США на спутник раньше.

«Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США раньше, чем они», — сказал глава НАСА.

При этом он подчеркнул: в мире действительно идёт космическая гонка, а Китай развивается очень быстро. Высадка на спутник, изначально планировавшаяся на 2027 год в рамках Artemis III, перенесена на 2028 год. Это будет миссия Artemis IV.

Дом моды Prada создал костюм для высадки астронавтов на Луну
Дом моды Prada создал костюм для высадки астронавтов на Луну

Ранее Life.ru писал, что NASA анонсировало трёхэтапный план создания базы на Луне к 2032 году. База станет первым постоянным форпостом человечества на естественном спутнике Земли. Её разместят в районе Южного полюса Луны. Там предстоит жить и работать астронавтам программы Artemis.

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Полина Никифорова
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