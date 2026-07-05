Медведев призвал Вашингтон разобраться с «бардаком в своём доме»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о 250-летии независимости США. По его мнению, Соединённые Штаты не являются ни примером для подражания, ни «империей зла». При этом Медведев подчеркнул, что большинство стран мира едины в том, что Америка не вправе навязывать другим свою волю

«У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своём доме», — написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

В соцсетях ранее набрало популярность видео с празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне, на котором Дональд Трамп смотрит телетрансляцию, где показывают его же, наблюдающего за собой на экране. На записи видно, как президент стоит перед экраном, на котором транслируется сюжет телеканала Fox News, при этом в эфире также показан сам Трамп, смотрящий на происходящее.