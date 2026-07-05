Мощный бриз в Сочи выбросил кайтсёрфера на берег — его госпитализировали

В Сочи мощным порывом ветра кайтсёрфера выбросило на берег прямо на пешеходную дорожку, пострадавшего госпитализировали. Подробности инцидента рассказали очевидцы Telegram-каналу SHOT.

Кайтсёрфера выбросило на берег в Сочи из-за штормового ветра. Видео © Telegram / SHOT

По их словам, мужчина занимался кайтбордингом, когда внезапно усилился бриз. Воздушный поток подхватил спортсмена, протащил над пляжем и швырнул в деревянное ограждение. Конструкция рухнула, а сам сёрфер упал на прогулочную зону. Очевидцы отметили, что пострадавший оставался в сознании, но получил травмы. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Напомним, что на Кубани в воскресенье ожидается резкое ухудшение погоды с целым комплексом опасных явлений. По данным синоптиков, небо над большей частью региона затянет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Однако отдельные территории накроет особо сильная непогода. Метеорологи прогнозируют интенсивные ливни и выпадение крупного града, а грозы будут сопровождаться шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.