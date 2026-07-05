В Нижнем Новгороде эвакуировали всех застрявших на канатной дороге
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В Нижнем Новгороде завершили спасательную операцию на канатной дороге: с высоты сняли всех пассажиров, оказавшихся в кабинках после остановки. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Всех пассажиров канатной дороги успешно эвакуировали», — рассказали представители ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором застряли четыре кабинки, внутри которых находились 16 человек. Отмечалось, что работу переправы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку в регионе бушевала непогода с ураганным ветром, который повалил деревья и повредил крыши зданий. Указывалось, что канатная дорога проходит через Волгу и действует с 2012 года, выполняя функцию альтернативного вида общественного транспорта между городами.
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