В Нижнем Новгороде эвакуировали всех застрявших на канатной дороге

В Нижнем Новгороде завершили спасательную операцию на канатной дороге: с высоты сняли всех пассажиров, оказавшихся в кабинках после остановки. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Напомним, ранее сообщалось, что на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором застряли четыре кабинки, внутри которых находились 16 человек. Отмечалось, что работу переправы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку в регионе бушевала непогода с ураганным ветром, который повалил деревья и повредил крыши зданий. Указывалось, что канатная дорога проходит через Волгу и действует с 2012 года, выполняя функцию альтернативного вида общественного транспорта между городами.