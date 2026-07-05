Две женщины пострадали в ДТП с семью авто на МКАД

В Москве на внутренней стороне МКАД на 34-м километре произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Авария случилась перед съездом на Проектируемый проезд №6693Б. Сейчас в районе происшествия затруднено движение. По данным ведомства, протяжённость пробки составляет 1,6 километра. Движение в сторону съезда 35А осуществляется по четырём полосам из шести. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

По информации 360.ru, авария произошла в результате столкновения семи автомобилей из-за разлива антифриза на дороге. Пострадали две женщины, одну из которых госпитализировали. Врачи диагностировали ей тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

Ранее Life.ru писал, что 6-летний ребёнок погиб в ДТП с «Ауди» и автобусом в Подмосковье. 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Ауди», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. После удара автобус съехал с дороги.