Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отреагировал анекдотом на заявления о возможном разделе Украины между Польшей и Румынией.

Ранее эксперт Станислав Крапивник высказывал мнение, что Варшава и Бухарест выжидают момент возможного распада Украины, чтобы претендовать на её территории. Среди возможных интересов Польши назывались западные области, включая Луцк, Львов и Волынь. В ответ на эти рассуждения Вассерман привёл анекдот о посетителе зоопарка и слоне, подчёркивая, что не всё из обсуждаемого может быть реализовано на практике:

«Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: «Действительно он всё это съест?» На что служитель отвечает: «Съесть-то он съест, да кто же ему даст?»

Также он напомнил исторические интерпретации, связанные с формированием украинской идентичности и влиянием польского фактора в XIX веке, отметив, что подобные планы, по его мнению, вряд ли могут быть осуществлены. В завершение Вассерман процитировал историческое высказывание польского деятеля Валериана Калинки о взглядах на население западнорусских земель

«Да, нам полякам за несколько веков оккупации части русских земель так и не удалось сделать этих русских поляками, а теперь, когда эти земли у нас снова отняли русские, попробуем хотя бы добиться, чтобы жители этих земель перестали быть русскими». С тех пор и добиваются», — сказал Вассерман АиФ.

Кстати, недавно в Варшаве вспыхнула дискуссия после заявления главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который в ходе комментариев по теме Волынской трагедии использовал историческое обозначение западных территорий Украины. Он назвал этот регион «Малопольшей», что вызвало широкий политический резонанс и новую волну обсуждений вокруг трактовки истории и статуса этих территорий.

Вопрос западных регионов Украины, включая Галицию, периодически появляется в польском политическом и экспертном дискурсе и вызывает острые споры. Подобные термины отражают устойчивый интерес к историческим трактовкам региона, которые время от времени возвращаются в публичную повестку. Подробнее о том, как переименование запада Украины в «Малопольшу» запустит раздел территорий, читайте в материале Life.ru.