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5 июля, 18:14

Bosch хочет создать рабочую группу для выхода автопрома Германии из кризиса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В германском технологическом концерне Bosch выступили с инициативой создания специальной рабочей группы для поиска решений кризиса в автомобильной промышленности Германии. Об этом заявил Der Spiegel глава производственного совета подразделения Bosch Mobility Франк Зелль.

По его словам, в обсуждение должны быть вовлечены представители политики, бизнеса и профсоюзов. Задачей такой структуры должно стать формирование мер, способных обеспечить устойчивое будущее отрасли. Зелль подчеркнул, что текущая ситуация требует пересмотра подходов к развитию автопрома, отметив, что продолжать работу в прежнем формате больше невозможно.

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Автомобильная промышленность Германии продолжает переживать серьёзный кризис, на фоне которого ранее ряд автопроизводителей и поставщиков комплектующих объявили о сокращениях персонала. Ситуация затронула крупнейшие концерны страны — BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Они столкнулись с одновременным давлением сразу по нескольким направлениям. Среди ключевых факторов — падение спроса на основных рынках, усиление конкуренции, прежде всего в Европе и Китае, а также рост производственных издержек и ужесточение торговых ограничений.

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Николь Вербер
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