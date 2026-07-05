Bosch хочет создать рабочую группу для выхода автопрома Германии из кризиса

В германском технологическом концерне Bosch выступили с инициативой создания специальной рабочей группы для поиска решений кризиса в автомобильной промышленности Германии. Об этом заявил Der Spiegel глава производственного совета подразделения Bosch Mobility Франк Зелль.

По его словам, в обсуждение должны быть вовлечены представители политики, бизнеса и профсоюзов. Задачей такой структуры должно стать формирование мер, способных обеспечить устойчивое будущее отрасли. Зелль подчеркнул, что текущая ситуация требует пересмотра подходов к развитию автопрома, отметив, что продолжать работу в прежнем формате больше невозможно.

Автомобильная промышленность Германии продолжает переживать серьёзный кризис, на фоне которого ранее ряд автопроизводителей и поставщиков комплектующих объявили о сокращениях персонала. Ситуация затронула крупнейшие концерны страны — BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Они столкнулись с одновременным давлением сразу по нескольким направлениям. Среди ключевых факторов — падение спроса на основных рынках, усиление конкуренции, прежде всего в Европе и Китае, а также рост производственных издержек и ужесточение торговых ограничений.