BMW, Volkswagen и Mercedes впали в кризис

Крупнейшие немецкие автоконцерны — BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz — столкнулись с серьёзным кризисом на фоне падения спроса и усиливающейся конкуренции, особенно на ключевых рынках Европы и Китая. Об этом пишет Bloomberg в аналитическом материале.

Ддавление на отрасль усилилось сразу по нескольким направлениям: снижение продаж в Китае, рост издержек, ужесточение торговых барьеров и усиление местных производителей. В результате привычные рынки перестали обеспечивать прежние объёмы прибыли.

На этом фоне компании вынуждены смещать стратегический фокус в сторону других стран. Американский рынок рассматривается как один из немногих стабильных и предсказуемых, особенно для премиального сегмента автомобилей.

По данным аналитиков, именно США могут стать ключевым направлением для компенсации потерь в Азии. При этом автогиганты ускоряют переход на электромобили и пересматривают модель производства, включая локализацию за пределами Европы.

Между тем российский автомобильный рынок демонстрирует восстановление после недавнего спада. За неделю с 15 по 21 июня продажи машин в стране заметно выросли, компенсировав падение, зафиксированное неделей ранее. Одновременно оживился и рынок автокредитования. Банки фиксируют рост как количества выданных займов, так и среднего размера кредитов на покупку автомобилей. По итогам мая россияне взяли автокредиты на сумму 173 млрд рублей.