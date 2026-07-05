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5 июля, 18:17

FT: Разведка США помогает ВСУ прокладывать маршруты дронов для ударов по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Financial Times, ссылаясь на источники, информирует о роли американской разведки в координации ударов ВСУ по инфраструктурным объектам в России. По информации издания, американская сторона предоставляет украинским войскам данные, в том числе касающиеся наиболее подходящих маршрутов для осуществления атак.

«Свою роль также сыграла американская разведка, которая помогла Киеву наметить оптимальные маршруты для беспилотников», — говорится в публикации.

Западные аналитики считают, что украинские дроны перешли от отдельных атак на нефтяную инфраструктуру к системной стратегии. Цель – ослабление энергетической, логистической и промышленной систем РФ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее констатировал, что конфликт фактически перерос в войну, поскольку за Украиной стоят такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США. Он также указал на ухудшение динамики для ВСУ на фронте. По мнению Пескова, это стало причиной усиления атак киевского режима на российскую инфраструктуру.

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Наталья Демьянова
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