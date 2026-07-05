Кровь сына и $2 млн в год не помогли: У «самого здорового» человека нашли неизлечимый недуг

У известного американского биохакера Брайана Джонсона диагностировали аутоиммунный гастрит, при котором организм самостоятельно разрушает слизистую желудка. О новом диагнозе предприниматель рассказал в своих социальных сетях, сообщает New York Post.

Джонсон получил широкую известность благодаря проекту Blueprint. В рамках этой программы он ежедневно принимает десятки препаратов, соблюдает строжайшую веганскую диету и ежегодно тратит на поддержание здоровья порядка 2 миллионов долларов. Ранее он экспериментировал с переливанием плазмы крови от собственного сына, но позже признал процедуру неэффективной.

Несмотря на тотальный контроль за организмом, заболевание долгое время протекало скрыто. Поводом для углублённой проверки стали хронически низкие запасы железа, которые не удавалось восполнить даже добавками. Окончательный вердикт медики вынесли после анализа на антитела и биопсии желудка.

Болезнь эта коварна: она постепенно разрушает клетки, мешает усвоению витамина В12 и железа, многократно повышая риск анемии и онкологии. Сам Джонсон признал, что полноценного лечения современная наука пока не придумала, а вся терапия сводится лишь к коррекции дефицитов и постоянному наблюдению. Предприниматель пообещал искать новые способы борьбы с недугом и публиковать результаты в открытом доступе.

Ранее американский миллионер Брайан Джонсон запустил новый биологический эксперимент, объектом которого стала его собственная возлюбленная. Предприниматель, известный одержимостью идеей долголетия, решил применить свои методики омоложения на партнёрше. Теперь девушка является ключевой участницей исследовательской инициативы, нацеленной на глубокий анализ женского организма. Бюджет проекта составит два миллиона долларов ежегодно.