Глава Rheinmetall обвинил Меркель в превращении немецкого ВПК в изгоя

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что при канцлере Ангеле Меркель оборонная отрасль фактически отстранили от политики. По его словам, ожидалось, что при кризисе Германия будет опираться на США, а роль промышленности окажется второстепенной.

«Нас сделали «изгоем». Поскольку мы были экспортной отраслью, нас фактически не хотели видеть в Германии», — заявил Паппергер газете WELT.

После начала конфликта на Украине правительство Германии резко нарастило оборонные расходы. Упоминается создание спецфонда на 100 млрд евро и одобрение пакета заимствований на 500 млрд евро, в том числе на нужды обороны. Глава компании также призвал ускорять решения в сфере вооружений: он привёл пример завода за 500 млн евро, который получил заказ на 200 тыс. снарядов.

По данным из сообщения, с 2022 года акции Rheinmetall выросли более чем на 1000%, а выручка — с 6,41 млрд до 9,94 млрд евро, при этом отмечается дефицит долгосрочных контрактов и необходимость развивать производство в других странах Европы.

Ранее в Германии заявили, что Берлин всё глубже втягивается в конфликт на Украине. С 2022 года Берлин финансирует для Украины спутниковую связь Starlink, оплачивает доступ к данным спутниковой разведки финской компании ICEYE, а также к сети французского оператора Eutelsat.