Глава Rheinmetall обвинил Меркель в превращении немецкого ВПК в изгоя
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Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что при канцлере Ангеле Меркель оборонная отрасль фактически отстранили от политики. По его словам, ожидалось, что при кризисе Германия будет опираться на США, а роль промышленности окажется второстепенной.
«Нас сделали «изгоем». Поскольку мы были экспортной отраслью, нас фактически не хотели видеть в Германии», — заявил Паппергер газете WELT.
После начала конфликта на Украине правительство Германии резко нарастило оборонные расходы. Упоминается создание спецфонда на 100 млрд евро и одобрение пакета заимствований на 500 млрд евро, в том числе на нужды обороны. Глава компании также призвал ускорять решения в сфере вооружений: он привёл пример завода за 500 млн евро, который получил заказ на 200 тыс. снарядов.
По данным из сообщения, с 2022 года акции Rheinmetall выросли более чем на 1000%, а выручка — с 6,41 млрд до 9,94 млрд евро, при этом отмечается дефицит долгосрочных контрактов и необходимость развивать производство в других странах Европы.
Ранее в Германии заявили, что Берлин всё глубже втягивается в конфликт на Украине. С 2022 года Берлин финансирует для Украины спутниковую связь Starlink, оплачивает доступ к данным спутниковой разведки финской компании ICEYE, а также к сети французского оператора Eutelsat.
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