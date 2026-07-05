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5 июля, 20:18

Во Франции ограбили музей ювелирного искусства на €4 млн

Обложка © Wikipedia.org / Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France

Обложка © Wikipedia.org / Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France

Во Франции неизвестные злоумышленники совершили дерзкое ограбление музея ювелирного искусства Рене Лалика, расположенного в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке страны. Как сообщает издание Le Parisien, ущерб оценивается примерно в 4 миллиона евро (более 350 миллионов рублей).

Инцидент произошёл 5 июля около 5:30 утра по местному времени. По словам собеседников издания, группа людей в капюшонах выломала входную дверь и разбила шесть витрин с драгоценностями. Всего преступники похитили двадцать ювелирных изделий из хрусталя. Источник отметил, что воры, по всей видимости, «были хорошо осведомлены» о ценности предметов и действовали целенаправленно.

Полиция уже приступила к изучению записей с камер видеонаблюдения. Администрация музея объявила, что экспозиция будет закрыта для посетителей в ближайшие дни, а также пообещала принять меры для «спокойного и безопасного возобновления работы». Напомним, что музей, открытый в 2011 году, получил статус «объекта особой важности» после ограбления Лувра в октябре 2025 года и должен был находиться под усиленной охраной. Тем не менее, это не остановило налётчиков.

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Ранее в британском Кембридже произошла дерзкая кража. Группа налётчиков использовала угнанный экскаватор, чтобы вырвать вмонтированный в стену банкомат. Ночью злоумышленники подогнали спецтехнику к офису кредитной организации, оторвали устройство, погрузили его в багажник автомобиля и скрылись. Внутри автомата находились десятки тысяч фунтов стерлингов.

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Виталий Приходько
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