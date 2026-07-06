Никакого льда и сладких соков: Как спасти ребёнка от теплового удара до приезда скорой

Летний отдых на пляже или поездка в душной машине может обернуться серьёзной угрозой для здоровья ребёнка, если вовремя не заметить признаки перегрева. Детский организм гораздо уязвимее взрослого, поэтому тепловой удар у детей развивается значительно быстрее. В беседе с Life.ru врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ им. М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров рассказал, как правильно действовать до приезда скорой помощи.

«Если вы заметили, что ребёнок перегрелся, действовать нужно быстро, но без паники. Первым делом немедленно перенесите его из жаркой зоны — с пляжа, из душной машины или закрытого помещения — в прохладное место: кондиционируемое помещение или хотя бы густую тень. Снимите всю лишнюю, особенно синтетическую и плотную, одежду, оставив минимум. Обеспечьте приток свежего воздуха: включите вентилятор или обмахивайте ребёнка, но не направляйте холодный поток прямо на лицо, чтобы избежать спазма сосудов», — сказал Ашуров.

Начинать охлаждение следует с помощью полотенец или салфеток, смоченных прохладной (не ледяной!) водой. Их нужно прикладывать к шее, подмышкам, паховой области и лбу — именно там проходят крупные сосуды. Также можно аккуратно обтирать тело влажной губкой. Использовать лёд и ледяную воду нельзя: резкое сужение сосудов замедляет теплоотдачу и может ухудшить состояние. Оптимальная температура воды для обтирания — около 25–28 градусов.

Если ребёнок находится в сознании и может глотать, врач рекомендует начинать выпаивание. Давать следует воду или специальные регидратационные растворы небольшими порциями — по одной-две чайные ложки каждые 5–10 минут. Большой объём жидкости за один раз способен вызвать рвоту, что только усилит обезвоживание. Сладкие газированные напитки, соки и чай для этого не подходят — они усиливают жажду и создают дополнительную нагрузку на почки.

По словам Ашурова, последствия перегрева у детей развиваются очень быстро, причём чем младше ребёнок, тем выше риск тяжёлых осложнений. Сначала возникают обезвоживание и тепловое истощение, которые сопровождаются слабостью, тошнотой и головокружением. Без своевременной помощи это состояние за считаные часы может перейти в тепловой удар — опасный синдром, при котором температура тела поднимается выше 40 градусов, нарушается работа центральной нервной системы, а также страдают сердце, печень и почки вплоть до развития полиорганной недостаточности.

Реаниматолог перечислил признаки, при которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь: температура тела выше 39,5 градуса, не снижающаяся после охлаждения; резкая вялость, сонливость или необычное возбуждение; спутанность сознания, бред, неадекватная реакция на вопросы; судороги; учащённое либо поверхностное прерывистое дыхание; потеря сознания, даже кратковременная.

Пока медики едут, прекращать охлаждение нельзя. Следует продолжать поить ребёнка, если он находится в сознании, и уложить его на бок, чтобы предотвратить западение языка или аспирацию рвотными массами. Как подчеркнул специалист, при тепловом ударе счёт действительно идёт на минуты, поэтому своевременные действия родителей могут спасти ребёнку жизнь.

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