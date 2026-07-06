Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру Севастополя, в результате чего город остался без электроснабжения. Как сообщил местный губернатор Михаил Развожаев, на объектах введён особый режим.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введён особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома», — пишет он.

Кроме того, из-за произошедшего в городе утром не выйдут троллейбусы. Губернатор призвал жителей планировать время на дорогу с запасом.

Ранее Евпатория на западе Крыма осталась без электричества, а вслед за этим во многих кварталах пропала и вода. Представители власти констатировали, что город вновь столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии, что повлекло за собой весь комплекс сопутствующих негативных последствий.