Во Франции умер мэр коммуны Локмария после стычки с судимым яхстменом

Мэр коммуны Локмария на французском острове Бель-Иль-ан-Мер Доминик Руссело скончался вечером 5 июля после конфликта с владельцем прогулочного судна в порту Ле-Пале. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По данным издания, жандармы прибыли на место незадолго до 21:00 после сообщения о драке. К моменту их приезда глава коммуны лежал на причале без признаков сердечной и дыхательной деятельности. Медики пытались вернуть его к жизни, однако спасти Руссело не удалось. Недавно он приступил ко второму сроку на посту мэра. Помимо работы в муниципалитете, он занимал должность начальника причала-контролёра на морском вокзале.

Источник сообщил, что на теле погибшего не обнаружили видимых следов побоев. Следствие пока не делает выводов о причинах смерти и не выделяет какую-либо основную версию произошедшего. Участником конфликта оказался 55-летний мужчина, управлявший прогулочным судном. Он уже фигурировал в судебных материалах, в том числе по делам о насильственных преступлениях при отягчающих обстоятельствах. После задержания мужчину поместили под стражу.

Смерть 58-летнего Руссело вызвала широкий отклик среди жителей острова. Муниципальный совет Локмарии заявил, что мэр искренне отстаивал интересы своей коммуны и связывал новый срок с реализацией ряда важных проектов. Соболезнования также выразил президент региона Бретань Лоиг Шене-Жирар, назвавший Руссело преданным своему делу местным избранником.

А ранее на юге Франции в коммуне Клермон-Ферран вооружённый ножом мужчина ранил нескольких прохожих, после чего был задержан. Полицейские, вызванные многочисленными очевидцами, обнаружили на улице агрессивного выходца из Судана. При задержании злоумышленник попытался ударить ножом в шею одного из патрульных. В ответ на это напарник полицейского открыл огонь и произвёл три выстрела. Нападавший получил ранения, однако медикам удалось стабилизировать его состояние.