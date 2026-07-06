Пепловое облако от вулкана Шивелуч достигло столицы Камчатки и аэропорта

Пепловое облако, образовавшееся после серии выбросов на вулкане Шивелуч, к утру накрыло район аэропорта Елизово и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловое облако от вулкана Шивелуч достигло столицы Камчатки. Фото © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН

«Пепловое облако вулкана Шивелуч находится над П-К и аэропортом Елизово. Прогноз оправдывается», — говорится в сообщении.

Размеры облака составляют около 222 на 45 километров. Оно сформировалось в результате последних выбросов пепла, начавшихся вечером 5 июля. Тогда столб пепла поднимался на высоту до 12 километров над уровнем моря. В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что по состоянию на утро 6 июля пеплопадов в населённых пунктах региона не зафиксировано.

Напомним, 5 июля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 12 километров. Облако пепла двигалось в западном направлении. Специалисты опубликовали фото, на которых видно распространение выброса.