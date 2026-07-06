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6 июля, 00:54

В Киеве прогремела четвёртая серия взрывов за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Над Киевом прогремела четвёртая серия взрывов за ночь. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Новая серия взрывов в столице», — говорится в сообщении. На данный момент в городе действует воздушная тревога.

Котёнок пережил удар в зоне СВО и получил кличку в честь атаковавших его дронов
Котёнок пережил удар в зоне СВО и получил кличку в честь атаковавших его дронов

Ранее в Киеве прогремела серия взрывов на фоне очередной атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. Утверждается, что для поражения целей используются беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101. В одном из районов города после одного из прилётов возник пожар, над местом попадания поднялся густой дым.

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Тимур Хингеев
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