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6 июля, 02:18

В МИД заявили, что без учёта интересов России диалога с ЕС не будет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Диалог между Москвой и Брюсселем возможен только в том случае, если Европейский союз пересмотрит свои подходы и начнёт учитывать фундаментальные интересы России в сфере безопасности. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя перспективы контактов с европейскими партнёрами.

По словам дипломата, без готовности европейской стороны признавать реалии на месте и принимать во внимание озабоченности Москвы в области безопасности, полноценных переговоров не получится.

«Понятно, что без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится», — высказался Галузин.

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Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Европейскому союзу будет сложно подобрать подходящего кандидата для возможных переговоров с Россией. Он отметил, что потенциальный переговорщик должен одновременно обладать авторитетом в Европе и быть приемлемым для российской стороны. При этом, по его словам, такой человек не должен ассоциироваться с прежней антироссийской политикой ЕС.

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Виталий Приходько
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