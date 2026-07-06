В МИД заявили, что без учёта интересов России диалога с ЕС не будет

Диалог между Москвой и Брюсселем возможен только в том случае, если Европейский союз пересмотрит свои подходы и начнёт учитывать фундаментальные интересы России в сфере безопасности. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя перспективы контактов с европейскими партнёрами.

По словам дипломата, без готовности европейской стороны признавать реалии на месте и принимать во внимание озабоченности Москвы в области безопасности, полноценных переговоров не получится.

«Понятно, что без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится», — высказался Галузин.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Европейскому союзу будет сложно подобрать подходящего кандидата для возможных переговоров с Россией. Он отметил, что потенциальный переговорщик должен одновременно обладать авторитетом в Европе и быть приемлемым для российской стороны. При этом, по его словам, такой человек не должен ассоциироваться с прежней антироссийской политикой ЕС.