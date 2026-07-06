Земля 6 июля достигнет самой дальней точки орбиты от Солнца

Земля 6 июля окажется в афелии — наиболее удалённой точке своей орбиты вокруг Солнца, из-за чего его видимый размер на небе станет минимальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

По данным специалистов, орбита Земли имеет форму, близкую к эллипсу, поэтому расстояние до Солнца в течение года меняется примерно на 3%. В момент афелия оно составит около 152 093 251 км, или 1,0167 астрономической единицы. Именно в этот день солнечный диск будет выглядеть самым «сжатым» по угловому диаметру: 31 угловая минута и 31 угловая секунда.

Учёные отмечают, что разница по сравнению с январским минимумом составляет около 3%, однако для невооружённого глаза она фактически неуловима и фиксируется только при точных измерениях или сравнении астрономических снимков. В планетарии также напомнили параметры орбитального движения Земли: полный оборот занимает 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд, средняя скорость движения по орбите составляет около 29,765 км/с.

Отдельно подчёркивается, что сезонность на Земле не связана с изменением расстояния до Солнца. Главную роль играет наклон земной оси: именно он определяет смену времён года, из-за чего лето в северном полушарии приходится на период максимального удаления планеты от Солнца.

Ранее на Солнце зафиксировали 23 вспышки, одна из которых достигла максимального класса X. В рентгеновском диапазоне за сутки произошли 14 вспышек класса M и восемь событий класса C, уточнили специалисты. Система классификации солнечной активности включает пять уровней — от A до X, при этом каждый следующий класс означает рост мощности излучения в десять раз.