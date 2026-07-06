Электричество вернули в большинство домов Севастополя

Севастополь постепенно возвращается к нормальной жизни после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты.

«В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя», — написал глава города.

Восстановление идет поэтапно. По мере снятия ограничений системным оператором будут подключать и остальных потребителей. Губернатор попросил жителей соблюдать осторожность и не включать одновременно все мощные электроприборы, чтобы дать сети стабилизироваться.

«Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась», — пояснил Развожаев.

Однако он предупредил, что сегодня возможны временные ограничения для ликвидации перегруза сетей за пределами региона. Восстановление электроснабжения Севастополя продолжается, ситуация остается на контроле властей.

Напомним, ночью ВСУ атаковали энергосистему Севастополя, и город остался без света. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на объектах ввели особый режим, соцучреждения перешли на резервные схемы. Из-за аварии утром не вышли троллейбусы, жителей попросили закладывать больше времени на дорогу.