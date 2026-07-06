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Регион
6 июля, 05:46

Подросток выстрелил в ребёнка из ружья на Алтае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ellen309

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ellen309

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после сообщения о ранении ребёнка из пневматического ружья. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. По опубликованным данным, в селе Панфилово Калманского района 17-летний подросток находился во дворе своего дома, выстрелил из пневматики и попал в ногу ребёнку, который был на улице. После проверки сообщения следственные органы возбудили дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия.

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Ранее в Барнауле возбудили уголовное дело по факту насильного удержания подростка в гараже из-за подозрений в порче чужого имущества. Родители смогли найти пропавшего сына по геолокации телефона.

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Владимир Озеров
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