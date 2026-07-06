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6 июля, 06:29

Авария оставила южный берег Крыма и Симферополь без электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Электроснабжение временно прервано на всём Южном берегу Крыма и в Симферополе. Причиной стало повреждение высоковольтной линии электропередачи, сообщила глава городского округа Алушты Галина Огнева.

«По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе», — рассказала Огнева в своём канале в «Максе».

Утром в Алушту удалось подать около 2 МВт мощности. Электроэнергию в первую очередь направили на критически важные объекты: районную больницу и две канализационные насосные станции. Аварийные бригады уже работают над восстановлением подачи электричества и оценивают масштаб повреждений. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

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Этой ночью ВСУ атаковали энергосистему Севастополя, и город остался без света. Из-за аварии утром не вышли троллейбусы, жителей попросили закладывать больше времени на дорогу.

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Андрей Бражников
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