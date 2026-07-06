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Регион
6 июля, 07:10

Певицу Тосю Чайкину назвали «оно» из-за волос и с угрозами выгнали из бильярдной

Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Певица Тося Чайкина столкнулась с оскорблениями в московской бильярдной и была вынуждена покинуть заведение. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

Артистка пришла с друзьями в бильярдную «Легенда» на Пятницком шоссе в районе Митино. Там компании, как утверждается, мешал играть некий Руслан. Мужчине не понравились внешний вид певицы и её короткая стрижка. После этого он начал называть Чайкину «оно» и «чмошницей», а также утверждал, что подобные оскорбления ему «сойдут с рук».

Позднее конфликт продолжился: мужчина оскорблял не только артистку, но и её друзей. Одному из знакомых певицы он начал угрожать расправой. После этого Чайкина ушла из бильярдной. На парковке, по данным канала, артистку ждал тот же Руслан вместе с друзьями. Однако певица смогла спокойно уйти в сопровождении двух знакомых.

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Владимир Озеров
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