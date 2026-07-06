Замглавы МИД Галузин предупредил Латвию об ответе из-за возможных ударов по РФ

Латвия ошибается, если считает, что участие в ударах по территории России под прикрытием НАТО останется без последствий. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА «Новости».

Дипломат напомнил о предупреждении Службы внешней разведки России. По её данным, Латвия, Литва и Эстония могли готовить запуск украинских беспилотников со своей территории. Галузин также заявил, что на латвийских военных базах замечали операторов БПЛА с Украины.

По его словам, Москва внимательно отслеживает все площадки, где могут приниматься решения о провокациях против мирных жителей и российской инфраструктуры. Это касается и мест запуска дронов, принадлежащих ВСУ или выдаваемых за украинские.

Галузин подчеркнул, что вся эта информация фиксируется и систематизируется. По словам дипломата, такой мониторинг ведётся постоянно и позволяет России получать полную картину враждебной активности.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва считает провокацией планы Латвии построить у границы с Россией завод по выпуску беспилотников для Украины. По его словам, Киев пытается выносить военные производства за рубеж, а страны Балтии используют это, чтобы участвовать в военных бюджетах ЕС и показать свою роль на восточном фланге НАТО.