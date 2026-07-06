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Регион
6 июля, 07:26

Над Ленобластью сбили уже 62 БПЛА, в одном районе отменили режим опасности

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В Выборгском районе Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. При этом в остальных муниципалитетах региона ограничения пока сохраняются. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

Возникшие в результате налёта последствия к настоящему моменту полностью ликвидированы.

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Системы ПВО сбили 15 БПЛА ВСУ в шести муниципалитетах Ростовской области

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков повреждения получили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области. Экстренные службы оперативно приступили к устранению последствий атаки. Обошлось без пострадавших.

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Милена Скрипальщикова
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