Над Ленобластью сбили уже 62 БПЛА, в одном районе отменили режим опасности
Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
В Выборгском районе Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. При этом в остальных муниципалитетах региона ограничения пока сохраняются. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
«На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.
Возникшие в результате налёта последствия к настоящему моменту полностью ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков повреждения получили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области. Экстренные службы оперативно приступили к устранению последствий атаки. Обошлось без пострадавших.
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