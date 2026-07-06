Над Ленобластью сбили уже 62 БПЛА, в одном районе отменили режим опасности

В Выборгском районе Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. При этом в остальных муниципалитетах региона ограничения пока сохраняются. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«На данный момент над территорией Ленинградской области сбиты 62 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

Возникшие в результате налёта последствия к настоящему моменту полностью ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков повреждения получили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области. Экстренные службы оперативно приступили к устранению последствий атаки. Обошлось без пострадавших.