56 дронов сбито над Ленобластью, есть разрушения на Лужском полигоне и в портах

Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 56, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, силы ПВО успешно отразили атаку, но падение обломков привело к повреждению объектов инфраструктуры на Лужском полигоне и в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

«‎Боевая работа продолжается. Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — пишет глава области.

Дежурные службы оперативно ликвидируют последствия, и по предварительным данным, никто не пострадал. Работы по отражению атаки продолжаются, информация уточняется.