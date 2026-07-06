Пенсионерка из Подмосковья потеряла единственное жильё из-за бывшей ученицы

В городе Клин (Подмосковье) 87-летняя пенсионерка, в прошлом учительница, судится за свою квартиру. Женщина утверждает, что переписала жильё на свою бывшую ученицу, но сделала это по ошибке: условия сделки оказались не такими, о которых они договаривались изначально. Об этом сообщает Mash.

Учительница судится с бывшей ученицей из-за квартиры. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, Елена Романова помогала пенсионерке по дому: покупала продукты и лекарства, ухаживала за ней, а также должна была заняться ритуальными вопросами в случае смерти пожилой женщины. Девушка была её ученицей в начальной школе.

Пенсионерка утверждает, что бывшая ученица предложила ей оформить квартиру по договору пожизненного содержания — в обмен на постоянный уход и помощь. По словам Маргариты Павловны, она согласилась и подписала документы.

Через несколько месяцев Романова перестала появляться, а пенсионерка получила договор и узнала, что речь шла не о пожизненном содержании, а о дарственной на квартиру.

Теперь Корнеева просит суд признать сделку недействительной. Романова с доводами пожилой женщины не согласна и заявляет, что пенсионерка сама добровольно подписала все бумаги.

Ранее петербуржца обвинили в афере из-за попытки вернуть жильё по «схеме Долиной». Сделка состоялась в октябре 2025 года, а за свою «двушку» на проспекте Энергетиков 30-летний Дмитрий Ф. получил 15,49 миллиона рублей.