В ГД внесут проект о нотариальном оформлении сделок с жильём из-за «схемы Долиной»

Законопроект о нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами готовится к внесению в Госдуму. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Инициатива будет предварительно рассмотрена на 140-м заседании Московской областной думы, после чего планируется её направление в Государственную думу. Брынцалов отметил, что действующий порядок, при котором стороны могут ограничиться простой письменной формой договора, всё ещё несёт в себе юридические риски. По его оценке, усиление нотариального контроля должно сократить число спорных сделок и улучшить защиту прав собственников.

Сейчас участие нотариуса обязательно лишь в отдельных случаях: при отчуждении долей в праве общей собственности, операциях с имуществом под опекой, сделках с жильём несовершеннолетних и ограниченно дееспособных граждан, а также при разделе совместного имущества супругов и заключении брачных договоров. С 2024 года к этому перечню добавлены договоры дарения недвижимости.

«Нотариус имеет больше возможностей для проверки документов, оценки состояния сторон и получения необходимой информации», — сказал председатель. Он также указал, что при простой письменной форме покупатель в случае спора чаще оказывается в более уязвимом положении, тогда как нотариальное удостоверение снижает вероятность признания сделки недействительной и последующей утраты имущества.

Ранее стало известно, что ущерб от «схемы Долиной» в России за год превысил 2 млрд рублей. Около 200 семей в настоящее время через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров. Пострадавшие покупатели не теряют надежды привлечь внимание к своей проблеме. Среди них — молодые семьи и люди с инвалидностью. После сделок многие остались без жилья и вынуждены снимать квартиры или жить у родственников, пока судебные разбирательства затягиваются на месяцы.

«Схема Долиной» — это ситуация, когда продавец недвижимости (часто пожилой человек) после получения денег от покупателя обращается в суд и заявляет, что совершил сделку под влиянием мошенников. Если суд признает продавца потерпевшим, он возвращает имущество, но покупатель, как правило, остаётся без денег, так как проданные средства уже переведены аферистам. Название пошло от громкого дела певицы Ларисы Долиной, которая в 2024 году продала квартиру за 112 млн рублей, а затем вернула её через суд, оставив покупательницу без жилья и денег. Позднее Верховный суд встал на сторону покупательницы, однако эта практика уже вызвала кризис доверия на рынке вторичного жилья и даже стала распространяться на авторынок.