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6 июля, 08:02

В аэропорту Тюмени ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Рощино в Тюмени ввели временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Меры принята в целях обеспечения безопасности.

«Пожалуйста, уточняйте статус и время вылета вашего рейса на официальном сайте аэропорта и в контакт-центре вашей авиакомпании — информация может оперативно меняться», — говорится в сообщении информцентра.

Там добавили, что специалисты делают всё возможное, чтобы пребывание пассажиров в терминале оставалось комфортным.

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Ранее сообщалось об отмене временных ограничений на работу аэропортов Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево), Казани, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Эти меры также вводились для обеспечения безопасности полётов. После их снятия воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы, а рейсы вновь начали выполняться по расписанию.

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Милена Скрипальщикова
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