В Ярославской области два человека пострадали при атаке 70 БПЛА

В Ярославской области два человека пострадали при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в его сообщении.

По словам Евраева, ночью на подлёте к Ярославлю силы ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали свыше 70 украинских беспилотников.

В области могут оставаться фрагменты сбитых аппаратов, важные для расследования. При их обнаружении запрещено приближаться и пользоваться поблизости мобильными телефонами. Следует немедленно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Евраев выразил благодарность подразделениям Минобороны, региональному министерству безопасности и силовым ведомствам. Он назвал слаженными их действия при отражении вражеской атаки.