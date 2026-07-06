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6 июля, 08:17

В Ярославской области два человека пострадали при атаке 70 БПЛА

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Ярославской области два человека пострадали при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в его сообщении.

По словам Евраева, ночью на подлёте к Ярославлю силы ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали свыше 70 украинских беспилотников.

В области могут оставаться фрагменты сбитых аппаратов, важные для расследования. При их обнаружении запрещено приближаться и пользоваться поблизости мобильными телефонами. Следует немедленно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

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Евраев выразил благодарность подразделениям Минобороны, региональному министерству безопасности и силовым ведомствам. Он назвал слаженными их действия при отражении вражеской атаки.

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Никита Никонов
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