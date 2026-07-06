Плющенко-младший рассказал о причинах неудачного выступления с Биланом

Фигурист Александр Плющенко прокомментировал критику его выступления с Димой Биланом на премии РУ.ТВ. Гном Гномыч, что оказался в сложных условиях и не мог отказаться от номера. Об пишет Sport24.

По словам Плющенко-младшего, он выступал на крайне неудобном покрытии, которое значительно отличалось от привычного льда, использовавшегося на похожих постановках ранее. Фигурист отметил, что поверхность была выполнена из тонкого пластика низкого качества, из-за чего катание напоминало движение по резине. На подготовку к номеру, как он утверждает, у него было всего около двух часов. Юный спортсмен подчеркнул, что изначально команда даже пыталась отказаться от участия, однако организаторы настояли на выступлении.

«Мы отказывались, но организаторы сказали, что я не могу Диму так подвести», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном повторе постановки, Плющенко заявил, что не видит в этом необходимости и не стремится кому-либо что-либо доказывать.

Номер Гном Гномыча с Димой Биланом, который показали на премии РУ.ТВ в мае 2026 года, — это прямая отсылка к легендарному выступлению его отца на Евровидении-2008 в Белграде. Тогда Евгений Плющенко и скрипач Эдвин Мартон выступили как приглашённые артисты, создав эффектный фон для номера Димы Билана с песней Believe. Именно это выступление принесло России победу на конкурсе.

Напомним, в мае 13-летний фигурист Александр Плющенко получил от Федерации фигурного катания России открепление для выступлений за Азербайджан. Инициатива исходила от семьи спортсмена, а новое спортивное гражданство было оформлено сроком на пять лет. Этот шаг объясняется стремлением получить соревновательный опыт на международной арене, которая была закрыта для российских фигуристов с 2022 года, а также деловыми связями академии «Ангелы Плющенко» с Азербайджаном. Сам Александр Плющенко подчеркнул, что остаётся русским и надеется достойно представлять обе страны.

Ранее стало известно о ближайших международных стартах Гном Гномыча. Спортсмен выступит на этапах юниорской серии Гран-при ISU — в Турции и Грузии. Соревнования пройдут в Анкаре с 17 по 19 сентября, а затем в Батуми с 24 по 26 сентября.