В родильном отделении в США служебный бэби-бум — забеременели 17 медсестёр

Сразу 17 медсестёр родильного отделения больницы Miami Valley в американском штате Огайо одновременно ждут детей. Сотрудницы побили внутренний рекорд учреждения, установленный в 2019 году, когда беременными оказались 11 их коллег.

Будущие мамы находятся на сроках от 12 до 35 недель. Несколько сотрудниц ждут первенцев, для других это уже вторая или последующая беременность. Недавно они собрались для общей фотографии, которая быстро разошлась по соцсетям.

По словам медсестёр, необычное совпадение сделало коллектив ещё дружнее. Они делятся опытом, обсуждают самочувствие и поддерживают тех, кто впервые готовится стать матерью.

Некоторые сотрудницы планируют принимать роды друг у друга. Одна из медсестёр рассказала, что хочет, чтобы во время появления её ребёнка рядом была близкая подруга и коллега из того же отделения.

Несмотря на предстоящую волну декретных отпусков, в больнице не ожидают кадрового дефицита. В отделении работают около 200 медсестёр, а при необходимости дополнительные смены смогут взять сотрудники на неполной ставке и резервный персонал.

Руководство называет происходящее редким и радостным совпадением. Предполагаемые даты родов у сотрудниц распределены с июня по декабрь 2026 года.