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Регион
6 июля, 08:56

Травников поручил новосибирским чиновникам экономить топливо

Обложка © Telegram / Травников Андрей

Обложка © Telegram / Травников Андрей

Власти Новосибирской области приняли решение усилить режим экономии топлива в органах власти и подведомственных структурах. Меры связаны с нестабильной ситуацией на рынке бензина и дизеля. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 6 июля сообщил, что ситуация с обеспечением региона топливом остаётся напряжённой и поручил чиновникам экономить топливо.

«Разумные меры сокращения потребления топлива, в том числе в наших автопарках, органах власти и подведомственных организациях, нужно принимать. Поменьше организовывать выездных совещаний, поменьше командировок с длительными поездками», — сказал он.

Отдельно он отметил, что рост спроса совпал со снижением производства на нефтеперерабатывающих предприятиях и усилился из-за потребительского ажиотажа. Власти уже ввели графики заправки для приоритетного транспорта, чтобы не допустить сбоев в работе скорой помощи, коммунальных служб и общественного транспорта.

Травников подчеркнул, что меры экономии топлива должны коснуться в первую очередь служебного транспорта и административных поездок, включая сокращение командировок и выездных мероприятий. При этом глава региона отметил, что ограничения не должны отражаться на качестве государственных и муниципальных услуг. По словам представителей властей, социально значимые перевозки и доставка продуктов продолжаются в штатном режиме.

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Ранее в Новосибирской области состоялось заседание оперативного штаба, посвящённое ситуации на рынке горюче-смазочных материалов на фоне повышенного спроса. Поставки топлива в область продолжаются без перебоев, а автозаправочные станции сохраняют стабильный режим работы.

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Милена Скрипальщикова
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