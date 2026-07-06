Один погиб и ещё двое ранены при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Один человек погиб и ещё двое получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.
В посёлке Ракитное Ракитянского округа дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте.
Ещё двое пострадавших, в том числе боец самообороны, самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. Предварительно, у них диагностировали акубаротравмы. Для дополнительного обследования мужчин направят в городскую больницу №2 Белгорода. В месте атаки также посечён автомобиль.
Повреждения зафиксированы и в других населённых пунктах. В Русской Берёзовке после взрыва FPV-дрона пострадали гараж и легковая машина. В Пролетарском загорелась кровля хозпостройки, пожар потушили; также повреждён забор домовладения.
В Шебекино беспилотник взорвался на территории предприятия, осколками посекло два автомобиля. После атаки ещё одного дрона пострадали окна и фасад коммерческого здания.
Кроме того, в Красной Яруге повреждён грузовик. В Октябрьском дрон ударил по административному зданию, в Головино — по корпусу предприятия. В Красном Октябре пострадал грузовой автомобиль, а в Стрелецком повреждены коммерческий объект и ГАЗель.
Вчера около полуночи украинская армия провела ещё одну атаку по Белгородской области, в ходе которой были повреждены жилые и коммерческие объекты, а также частные автомобили. К счастью, никто не пострадал.
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