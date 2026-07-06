ВСУ пытались ночью атаковать Орловскую область, сбито 8 дронов

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают работать на местах для оценки ситуации и обеспечения безопасности.

«А прошедшую ночь над Орловской областью уничтожены 8 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — информирует Клычков.