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Регион
6 июля, 09:23

Семья умершего в машине младенца из Кузбасса не состояла на учёте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семья из Кемеровской области, где шестимесячная девочка умерла в автомобиле, не состояла на учёте по делам несовершеннолетних. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре Кузбасса.

«Семья на учете ПДН не состоит. Экспертиза назначена, результатов пока нет», — рассказали в прокуратуре.

После случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребёнку.

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Ранее в региональном управлении СК рассказали, что трагедия произошла в субботу в деревне Смолино на берегу реки Томь. Ребёнок задохнулся в машине, пока родители веселились и выпивали у реки. Тело заметили только утром.

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Владимир Озеров
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