Семья умершего в машине младенца из Кузбасса не состояла на учёте

Семья из Кемеровской области, где шестимесячная девочка умерла в автомобиле, не состояла на учёте по делам несовершеннолетних. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре Кузбасса.

«Семья на учете ПДН не состоит. Экспертиза назначена, результатов пока нет», — рассказали в прокуратуре.

После случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребёнку.

Ранее в региональном управлении СК рассказали, что трагедия произошла в субботу в деревне Смолино на берегу реки Томь. Ребёнок задохнулся в машине, пока родители веселились и выпивали у реки. Тело заметили только утром.