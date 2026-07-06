Семья умершего в машине младенца из Кузбасса не состояла на учёте
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Семья из Кемеровской области, где шестимесячная девочка умерла в автомобиле, не состояла на учёте по делам несовершеннолетних. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре Кузбасса.
«Семья на учете ПДН не состоит. Экспертиза назначена, результатов пока нет», — рассказали в прокуратуре.
После случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребёнку.
Ранее в региональном управлении СК рассказали, что трагедия произошла в субботу в деревне Смолино на берегу реки Томь. Ребёнок задохнулся в машине, пока родители веселились и выпивали у реки. Тело заметили только утром.
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