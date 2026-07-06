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6 июля, 09:51

США советуют ВСУ обороняться для сохранения киевского режима, заявил политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Соединённые Штаты выступают против наступательных действий украинской армии, стремясь сохранить киевский режим на фоне острого дефицита ресурсов и больших потерь ВСУ. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, в сложившейся ситуации оборона — единственная рациональная стратегия. Она позволяет продержаться и удержать позиции, тогда как наступление лишь ускорит истощение.

Несмотря на частичное сворачивание поддержки при Трампе, Вашингтон, по мнению аналитика, продолжает «держать Украину на балансе» и давать рекомендации по ведению боевых действий. Это, как считает собеседник, говорит о желании сохранить влияние, а не о реальной помощи.

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А ранее Life.ru писал, что Трамп является единственным лидером на Западе, который желает мира России и Украине. По словам специалиста, после возвращения Трампа на пост президента Вашингтон фактически свернул почти всю безвозмездную помощь Киеву.

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Дарья Нарыкова
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